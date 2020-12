Koronavirus ONLINE: V USA se vrhají na očkování, schválili první vakcínu. A 9341 obětí v ČR

Česko se ze 3. stupně protiepidemického systému PES může vrátit již brzy do stupně číslo 4. Ministr Jan Blatný (za ANO) to pravděpodobně navrhne na pondělním jednání vlády. Americký úřad FDA schválil mimořádné použití vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech, očkování by mělo začít do 24 hodin. Česko aktuálně registruje 9 341 úmrtí s covidem. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.