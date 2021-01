Koronavirus ONLINE: V pražském O2 Univerzu se bude očkovat. A hotely navrhly změnu PSA

Středočeský kraj začne ve středu či ve čtvrtek očkovat zaměstnance sociálních zařízení, hlavně domovů pro seniory. Trvat by to mělo minimálně dva týdny, celkem jde o zhruba 5000 lidí. ČTK to dnes řekl krajský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek (ODS).