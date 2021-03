Koronavirus ONLINE: V Česku zasedne krizový štáb. A Němci dávají ruce pryč od AstraZeneky

Problémy AstraZenecy v Německu se prohlubují. Lékař z prestižní berlínské kliniky Charité Leif Erik Sander na twitteru napsal, že v Německu bylo zaznamenáno 31 případů mozkové žilní trombózy mezi 2,7 milionem naočkovaných vakcínou společnosti. „Je to vzácná, ale velmi vážná komplikace,“ uvedl.

Očkovací komise Stiko při Institutu Roberta Kocha (RKI), který je německým úřadem pro prevenci a potírání nemocí, dnes doporučila používat preparát od AstraZenecy jen pro osoby starší 60 let. Použití pro osoby pod touto věkovou hranicí bude možné „po posouzení ze strany lékaře, individuálním přijetí rizika a důkladném vysvětlení“. Stiko v prohlášení uvedla, že do konce dubna chce vypracovat podrobné doporučení pro postup v případech, kdy lidé mladší 60 let již první dávku této vakcíny dostali a nyní by měli dostat druhou.

Virolog Klaus Überla, který je členem Stiko, považuje dnešní rozhodnutí komise za správné. „Data vypovídají o souvislosti mezi očkováním žen mladších 55 let a výskytem mozkové žilní trombózy u těchto žen,“ vysvětlil Überla.