Koronavirus ONLINE: V Česku přibylo nejvíc případů od května. A do Itálie na lyže s covid pasem

Spojené státy umožní od 8. listopadu vstup na své území i turistům, kteří jsou naočkovaní proti covidu-19 vakcínou, kterou neschválily americké úřady. Preparát ale musí mít registraci u Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedl dnes deník The New York Times s odkazem na Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Díky novému systému skončí zhruba rok a půl trvající zákaz vstupu na americké území pro zahraniční turisty.

CDC uvedlo, že lidi, kteří dostali obě dávky vakcíny schválené WHO, budou americké úřady považovat za plně očkované. Podobně jako ti, kteří dostali vakcínu schválenou americkými úřady, se budou muset prokázat při vstupu na území USA nejen dokladem o očkování, ale také negativním testem. Po příletu pak nebudou muset absolvovat karanténu.