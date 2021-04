Koronavirus ONLINE: V Česku ožily školy, obchody, trhy i zoo. A Babiš chce sport pro 12 lidí

Jihočeský kraj má pro tento týden téměř 22 000 dávek vakcín proti koronaviru. Je to přibližně stejně jako v minulém týdnu. Z toho více než 16 000 může použít na první očkování. Největší podíl tvoří vakcíny od společnosti Pfizer, kterých má kraj pro tento týden téměř 16 380. V tiskové zprávě to novinářům oznámil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Vzhledem k tomu, že k dnešku máme na našich ‚očkách‘ zaregistrováno zhruba 14 500 zájemců o očkování ve všech skupinách, tak v tomto týdnu bychom měli naočkovat prakticky všechny seniory nad 70 let i chronické pacienty, kteří jsou registrováni. Od středy se budou moct registrovat lidé nad 65 let a my je budeme moct hned v příštím týdnu začít očkovat,“ uvedl hejtman.