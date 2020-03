Vyčleněné týmy Fakultní nemocnice Brno budou od pátku navštěvovat v domácím prostředí pacienty, u nichž se objeví podezření na nákazu koronavirem. Služba bude dostupná od 7:00 do 19:00 po celém kraji ve spolupráci se záchrannou službou, řekl dnes novinářům zdravotnický náměstek nemocnice Ondřej Ludka. Od pondělí chce nemocnice dělat testy na koronavirus v Brně, nyní odběry posílá do Ostravy.

K pacientům s podezřením na onemocnění vyjede tým, který bude používat speciální ochranné obleky. Náměstek Ludka upozornil na to, že by se lidé neměli bát, pokud uvidí v okolí pracovníka v ochranném obleku. Cílem je zmírnit to, aby do nemocnice chodili pacienti s podezřením na nákazu koronavirem, protože v nemocnici mohou přijít do styku s jinými pacienty, kteří mají například slabší imunitu nebo mají před operací.