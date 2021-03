Koronavirus ONLINE: V Brně objevili novou mutaci. A zátah na demonstranty na lodích v Praze

„Jak se tedy vy díváte na používání ivermektinu? Evropská agentura pro léčivé přípravky lék v pondělí nedoporučila podávat při léčbě a prevenci covidu-19,“ ptají se Seznam Zprávy ve svém textu přednostky pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice Martiny Vašákové.

„Já ho nedoporučuji celou dobu. Je to prostě pitomost propagovat nějaký lék jen proto, že si myslím, že by mohl pomoci a bez klinických doporučení jej cpát do léčebných doporučení. Na Slovensku ho měli dokonce schválený pro všechny pacienty PCR covid pozitivní,“ tvrdí lékařka.

„Ten lék nemá žádný prokázaný efekt proti koronaviru. Pouze v laboratorních pokusech v koncentracích 100násobně vyšších, než jsou dosažitelné při běžném podávání. Je zbytečné, aby to lidé sháněli, je zbytečné, aby to brali, aby si tím ohrožovali na zdraví, pokud by si brali nějaké velké dávky. Prosím, uvědomme si, že u covidu-19 není problém samotné poškození virem, ale zejména špatná reakce lidského imunitního systému proti viru. A tu neopravíme lékem proti parazitům,“ dodává Vašáková.