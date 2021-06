Koronavirus ONLINE: Ústup viru. Sundat roušky ve školách v bezpečných okresech, radí MeSES

MeSES radí shodit roušky ve školách a konec plošných testů ve firmách

Protiepidemická skupina odborníků MeSES, se kterou ukončil spolupráci exministr zdravotnictví Arenberger, vydala v pátek nové doporučení.

V okresech, kde je potvrzená incidence nižší, než 25 případů na 100 tisíc obyvatel za 14 dní a číslo R dlouhodobě nižší než 1, "ukončit povinnost plošného testování ve školách a podnicích" a "plošné testování obnovit, pokud by v daném okrese došlo ke zhoršení situace" v momentě, kdy by se incidence i číslo R zvýšilo a procentuální pozitivita testů by byla vyšší než 4 %.

MeSES radí také "nevyžadovat ochranu dýchacích cest ve stálém kolektivu (např. ve třídě, v kanceláři, v dílně apod.)", avšak "zachovat povinnou ochranu dýchacích cest ve společných prostorách a při setkávání s jinými kolektivy, včetně průchodu pracovištěm".

"Stálé kolektivy (třídy, oddělení ve firmě apod.), které byly po dobu několika týdnů pravidelně testovány, lze považovat za méně rizikové, než náhodně se setkávající skupiny (služby, hromadné akce apod.)" podotýkají odborníci.