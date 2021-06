Koronavirus ONLINE: Ústup pandemie v Česku. A 5535 naočkovaných během středočeského maratonu

Rusko otestovalo vakcínu proti covidu-19 ve formě nosního spreje. Vakcína má být vhodná pro děti od osmi do 12 let a na trh by měl být uvedena v září. Uvedla to agentura TASS s odvoláním na prohlášení vědce Alexandra Gincburga, který vedl vývoj ruské vakcíny Sputnik V.

Sprej podle Gincburga je stejný, jako vakcína Sputnik V, jen místo jehly se k aplikaci používá tryska a vstřikuje se do nosu. Vakcína pro děti bude připravena k distribuci do 15. září.