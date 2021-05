Koronavirus ONLINE: Třetí dávka vakcíny na zimu? A 29 948 mrtvých i zpomalení očkování v ČR

Stát New York a s ním i stejnojmenné nejlidnatější americké město dnes činí velký krok směrem k „normálu“ po 14 měsících protiepidemických restrikcí. Končí platnost kapacitních omezení pro restaurace, obchody, salony nebo posilovny a zvyšují se limity ohledně počtu lidí na soukromých i veřejných akcích. Podle deníku The New York Times (NYT) nicméně dnešní změny neznamenají úplný návrat ke stavu z doby před pandemií.

Kromě restaurací či obchodů mohou znovu přivítat počet návštěvníků odpovídající 100 procentům kapacity i náboženské objekty. Je zde však podmínka, že musí být stále zajištěny dvoumetrové rozestupy mezi jednotlivci či skupinami, případně je od sebe musí oddělovat bariéry. Za jistých podmínek mohou také nově zaplnit všechna svá místa divadla a další velké objekty jako sportovní stadiony, na které se dosud vztahovalo omezení na dvě třetiny kapacity.