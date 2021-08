Koronavirus ONLINE: Třetí dávka v ČR od 20. září. A audit špatných opatření je hotový

Přeočkovávání proti covidu-19 by mělo u lidí s vyšším rizikem při nákaze podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) začít v polovině září. Řekl to dnes v pořadu Partie televize Prima. Vakcínu dostanou za osm měsíců od dokončení očkování. Podávat by se měla u praktických lékařů, případně v nemocnicích. Za rizikové skupiny odborníci považují seniory nad 65 let, chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. V pondělí by měla plán přeočkování projednat rada vlády pro zdravotní rizika a poté vláda.