Koronavirus ONLINE: Tlačenice na Staromáku po rozvolnění. A odklad výprodejů kvůli pandemii

Očkování proti novému koronaviru mají mít lidé hrazeno ze zdravotního pojištění. Sněmovna to dnes zrychleně schválila v novele, která také zakotví základní pravidla pro nákup a distribuci vakcín. Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie. Očkování u lékaře bude dobrovolné. Cílem je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očkovat 60 až 70 procent obyvatel. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Očkování všech obyvatel vakcínou proti koronaviru by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly třeba dvě dávky, vyplývá z důvodové zprávy. Pokud by zákon nebyl schválen, nebylo by možné očkování a očkovací látky pojištěncům bezplatně poskytovat. Blatný míní, že v takovém případě by byl zájem o očkování proti koronaviru mnohem nižší.

Debatu ve Sněmovně provázely i bizarní pře. Někteří se obávali diskriminace těch, kteří se rozhodnou vakcinaci nepodstoupit. Poslanec Volný situaci přirovnal k chování nacistů vůči Židům, očkovaní podle něj nebudou nosit narozdíl od neočkovaných roušku. „Někdo jiný bude občanem druhé kategorie, ve své podstatě bude nosit židovskou žlutou hvězdu, aby na něj lidi mohli na ulici plivat, protože pořád má na sobě roušku,“ hřímal a mluvil též o hrozbě „korporátního fašismu“, řekl.

„Máte svatou pravdu, ale o čem to proboha mluvíte,“ reagoval na výroky Volného ministr Blatný. Upozornil, že téma fašismu ve Sněmovně zaznívat nemá. „Měli bychom být velmi opatrní, když se na půdě Poslanecké sněmovny v souvislosti s ochranou občanů hovoří o fašismu, na to já jsem osobně tedy velmi citlivý,“ řekl.