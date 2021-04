Koronavirus ONLINE: Tisíce obětí a masové kremace v Indii. A „Trumpův koktejl“ pro víc Čechů

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na začátek května deset dní volna. Chce tak pomoci ke zmírnění epidemie covidu-19 v Rusku, která podle oficiálních statistik zpomaluje jen velmi zvolna.

„Pokud si myslíte, že je to potřeba, podepíšu dekret (o státním volnu) ještě dnes,“ uvedl Putin v televizní debatě. Reagoval tak na prohlášení šéfky úřadu na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor Anny Popovové, že by to mohlo stabilizovat situaci.

Deset dní volna mezi dvěma státními svátky by podle ní mohlo pomoci, protože by Rusové odjeli na své dači, obdobu českých chat, a snížil by se počet lidí v hromadné dopravě.