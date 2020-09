Koronavirus ONLINE: Téměř 800 nakažených v ČR za den. Covid v okolí Babiše. A nemoc ve vedení u Petříčka

Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru vysvětloval, proč se neodebral do karantény poté, co se setkal s nakaženou hlavní hygieničkou ČR Jarmilou Rážovou. A ukázal epidemiologické rozhodnutí, které vydala pražská hygiena. Podle něj jej zachránilo to, že se nacházel od Rážové dostatečně daleko a měl nasazený respirátor třídy FFP2.

Pro všechny, kdo se ptají, proč nejsem v karanténě. Tady máte epidemiologické šetření @hygpraha s rozhodnutím. Proto nejsem v karanténě. Ještě chci dodat, že na jednání všude na úřadě nosím respirátor FFP2 a od paní Jarmily Rážové jsem byl cca 3,5 m. Hezký páteční večer všem. pic.twitter.com/qNZe3FE386 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 4, 2020