Koronavirus ONLINE: Svrčinová a Policar viníky chaosu Fialovy vlády? A omikron dominuje v Nizozemí

Pražské hotely navzdory protiepidemickým opatřením od příprav silvestrovských oslav většinou neupustily. Některé disponují dostatkem oddělených prostor, zvládnou tak omezení maximálního počtu účastníků novoročních oslav na 50 dodržet. Obsazenost hotelů ale poznamenaly předchozí nařízení, kdy například kvůli zrušeným vánočním trhům mnoho zejména zahraničních turistů zamluvené pobyty odřeklo. Často měnící se opatření navíc cizince od naplánování si cesty do České republiky na konci roku odrazovala. Další překážkou je nyní nutnost PCR testů před vstupem do ČR i pro očkované, kteří nemají posilovací dávku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi hoteliéry.