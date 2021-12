Koronavirus ONLINE: Světu hrozí cunami omikronu, varuje WHO. Varianta se v ČR šíří komunitně

Světu nyní hrozí kvůli variantám omikron a delta „cunami případů“ nákazy koronavirem. Řekl to dnes šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Celosvětově by podle WHO mohlo brzy přibývat přes milion nových případů infekce denně. Organizace se domnívá, že akutní fáze pandemie by mohla skončit v příštím roce, pokud se podaří naočkovat alespoň 70 procent světového obyvatelstva, uvedla agentura Reuters.