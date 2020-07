Koronavirus ONLINE: Supermarket zaměstnancům nasazuje roušky. A plné pláže v Nizozemsku

Zpravodajství o pandemii koronaviru ocenily hlavně ženy, podle mužů bylo zmatené a bylo ho moc. Vyplývá to z průzkumu katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, do kterého se zapojilo více než tisíc respondentů. Výzkum se zaměřil hlavně na otázku, jaké dopady mělo zpravodajství na českou společnost v období od března do května tohoto roku, tedy v prvních třech měsících, kdy pandemie nemoci covid-19 dorazila do České republiky. Dnes to sdělili zástupci univerzity.

Výzkumníky také zajímalo, jaké faktory lidi motivovaly k tomu, aby zpravodajství sledovali. „Média i politici musí být zodpovědní v tom, co dělají a jak komunikují. Včasné a přesné informování je důležité, ale v takto krizové situaci je třeba také dbát na míru a důsledky informování, aby nedocházelo například k zahlcení či zbytečnému vyvolávání paniky,“ uvedl k výzkumu vedoucí katedry Petr Orság.