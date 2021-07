Koronavirus ONLINE: Strmý růst čísla R v Česku, covid pasy běží a tisíce vakcín od Maďarska

Ve Zlínském kraji se do dnešního rána registrovalo 268 dětí ve věku 12 až 15 let k očkování proti covidu-19. ČTK to dnes řekl krajský koordinátor očkování Jiří Lučan. Registrace k očkování dětí starších 12 let byla spuštěna od půlnoci v celé republice. V dané věkové kategorii je v kraji zhruba 20.000 dětí.

Nejvíce registrací, a to 135, měla Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně, 51 jich bylo ve Vsetínské nemocnici a o jednu méně v Uherskohradišťské nemocnici. Děti starší 12 let se budou moci v kraji nechat očkovat proti covidu-19 v šesti očkovacích místech. V kraji funguje osm očkovacích míst. „Termíny pro děti nastavíme předběžně od středy 7. července,“ uvedl Lučan.