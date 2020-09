Koronavirus ONLINE: Střední školy zavřou, předpovídá Prymula. A akce pro maximálně 20 lidí

S rychle se zvyšujícím počtem nakažených se Čechům zavírají dveře do některých oblíbených zahraničních destinací. A je možné, že se přidají další. Situace se zhoršuje i v jiných zemích a cestovatelé se obávají do nich vycestovat. Jenže zákon označovaný jako Lex Voucher se vztahoval pouze na zájezdy s termínem zahájení od 20. února do 31. srpna 2020 a neřeší ty, které se mají konat v současnosti. Jak je to nyní s rušením zájezdů?