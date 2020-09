Koronavirus ONLINE: Stav nouze v Česku? Vojtěch to vládě nenavrhne, své řekl i Hamáček

„My jsme v situaci, kdy tady skutečně teď zhruba ještě týden budou ta čísla stoupat tím velmi nepříznivým trendem, protože ta opatření mají šanci se projevit s tou určitou latencí. A opravdu si to představme jako velký záoceánský parník, který uvidí kru a začne brzdit. Tzn. když začne brzdit dostatečně dlouho předtím, tak se té kře vyhne, pokud by začal brzdit tři dny před nárazem, tak se té kře už nevyhne,“ uvedl na Primě v Partii epidemiolog Roman Prymula.

„Tady je jisté, že my budeme stoupat někam do pásma 6 až 8 tisíc, pokud budeme provádět opatření, tak bychom to tady mohli oploštit. Pokud ta opatření nebudou, tak je jasné, že nám hrozí další nárůst,“ zmínil Prymula svou predikci denních přírůstů nakažených.

„Nouzový stav má své výhody a pokud ten nárůst takový bude, tak si myslím, že je na místě o něm uvažovat,“ míní Prymula. „Ono to není ani tak o opatření, ale o tom, aby se lidé s tím ztotožnili. My nakrásně můžeme zavřít bary, restaurace a ti lidé se budou scházet doma a to šíření se bude dále prominovat tak, jak se tomu děje doposud. Ono to není ani tak o těch opatřeních, ale o tom, abychom opravdu pochopili to nejdůležitější, co tady je - abychom dodržovali sociální distanci, tam kde je potřeba, nosili roušky. Přestože je spousta námitek, bohužel, my nic účinnějšího nemáme. Ač ta účinnost je někde mezi 50 a 80 procenty, i takovéto významné snížení hraje obrovskou roli v tom, jak rychle se ta epidemie bude šířit,“ dodal Prymula.