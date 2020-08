Koronavirus ONLINE: Španělsko pro Čechy „zčervená“. A tajný e-mail Vojtěcha

V Jihomoravském kraji přibylo za poslední týden zhruba 150 potvrzených případů nemoci covid-19. Od začátku pandemie je v kraji k dnešnímu dni 1367 případů, vyplývá z webových stránek ministerstva zdravotnictví. Podle jihomoravských hygieniků se více než 1060 lidí vyléčilo, 24 s koronavirem zemřelo.

Nejvíce případů přibývá u mladých lidí ve věku od 24 do 35 let a od 20 do 24 let. "V naprosté většině mají mírné příznaky nebo jsou bez příznaků. Jsou to účastníci letních zájmových a sportovních aktivit nebo rodinných akcí na území celé České republiky," uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Podle ní nejvíce případů souvisí s rodinnými vazbami, což potvrzuje riziko přenosu při dlouhodobém úzkém kontaktu.