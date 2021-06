Koronavirus ONLINE: Soud smetl vládě i zavírání základek a mateřinek. A 475 případů za úterý

Velkokapacitní centra v Moravskoslezském kraji by měla fungovat pravděpodobně do září. Kraj očekává, že do poloviny srpna by mohlo být v regionu naočkováno 70 procent obyvatel. ČTK to řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). V kraji se očkuje na více než třech desítkách míst, očkovací centra vznikla například na výstavišti, ale i ve sportovní hale či na zámku. Zřídily je rovněž firmy a do očkování se zapojilo také zhruba 400 praktických lékařů.

„My bychom chtěli už od září tyto prostory, které nyní slouží jiným účelům, vrátit zase zpátky. Takže předpokládáme změnu strategie. Bude spočívat v tom, že budeme v podstatě očkovat především v našich nemocnicích. Jsou tam dva typy očkovacích center. Jedno je v prostorách nemocnice, případě se to bude řešit mimo prostory nemocnice, tam, kde už to takovým způsobem běží,“ uvedl Vondrák. Dodal, že kraj bude chtít využít i pomoci praktických lékařů, ke kterým by se v budoucnu mohla distribuovat i vakcína Pfizer/BioNTech, která k nim zatím kvůli náročným podmínkám na skladování nesměřovala. „První a druhé dávky chceme ještě zvládnout v rámci těch center, které máme, ale samozřejmě je jasné, že se bude předpokládat i očkování třetí dávkou, a nevíme, jestli budou potřeba i další. Takže i ten příští rok se bude očkovat,“ doplnil Vondrák.