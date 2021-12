Koronavirus ONLINE: Soud „rozcupoval“ Vojtěchovi příjezdový formulář. A epidemie zpomaluje?

Jihomoravští hasiči dnes rozvezli do 21 obcí s rozšířenou působností 115.075 antigenních testů pro školy. Na webu hasičů o tom informoval mluvčí Jaroslav Mikoška. Testy jsou určené pro testování neočkovaných žáků 6. prosince. O další distribuci se v následujících dnech postarají obce.

Žáci základních a středních škol po celém Česku se nyní pravidelně testují na covid-19 každé pondělí. Vláda to schválila 19. listopadu kvůli dramatickému zhoršení epidemie. Do konce února by se podle ministerstva zdravotnictví mělo konat 12 kol plošného testování, jeho první termín byl 22. listopadu. Školy měly zásobu do tohoto pondělí.

Testy na jih Moravy dorazily v úterý odpoledne. Ještě v úterý je hasiči podle rozdělovníku připravili pro jednotlivé obce s rozšířenou působností. Rozvážet je začali dnes ráno. „Do akce se zapojila hasičská technika ze všech sedmi územních odborů a dvě desítky hasičů,“ uvedl mluvčí.