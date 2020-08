Koronavirus ONLINE: Slovinsko znovu zavádí pro Čechy karanténu. A nákaza se dostala do kláštera

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 390 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 17 740 lidí, vyléčených je 12 320 a aktuálně nakažených je pak 5030. Za čtvrtek přibylo 215 potvrzených případů. Slovinsko v noci znovu zařadilo Česko mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Na tranzitní cesty trvající maximálně 12 hodin, tedy například na cesty do Chorvatska, se ale toto omezení nevztahuje. V Jablunkově se nákaza dostala do kláštera sester alžbětinek, jehož součástí je i Domov sv. Alžběty pečující o seniory. Covidem-19 tam onemocněly desítky lidí, především klientů a personálu domova. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.