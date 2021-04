Koronavirus ONLINE: Skončil lockdown i zákaz vycházení. A Babiš chce sport pro 12 lidí

Dvě desítky dětí se dnes vrátily po šesti týdnech do mateřské školy v Neznašově u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Od 1. března byly všechny školy v republice kvůli omezením souvisejícím s koronavirem zavřené. Ode dneška zahájily provoz pro předškoláky. Při vstupu do mateřských škol děti čekalo testování, které budou povinně podstupovat dvakrát týdně. ČTK to řekl ředitel mateřské a základní školy v Neznašově Jaroslav Tůma.

„Vítáme to, že děti mohou opět pravidelně chodit do školky. Pevně věříme, že to bude na delší dobu, pokud možno minimálně do letních prázdnin. Všichni si přejeme, aby se ta situace stabilizovala a vrátili jsme se k pravidelné docházce,“ řekl Tůma.