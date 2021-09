Koronavirus ONLINE: Školáci do divadla bez testu? A očkovaná šampionka po nákaze v nemocnici

Francie v pátek splnila svůj cíl a alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 v zemi dostalo 50 milionů lidí. Od 12. července, kdy prezident Emmanuel Macron oznámil, že pro vstup do volnočasových a kulturních míst bude potřeba zdravotnický pas, se nechalo naočkovat 13 milionů lidí. Úřadům v 68milionové zemi však ještě zbývá přesvědčit dalších 8,5 milionu osob starších 12 let. Nejmenší zájem o očkování jeví jihovýchod Francie, vyplývá to ze statistik sestavených listem Le Monde.