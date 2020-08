Koronavirus ONLINE: Šíření nákazy zrychluje. A rekordní počet aktivních případů v ČR

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 423 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 24 198 lidí, vyléčených je 17 546 a aktuálně nakažených je pak 6229. Aktivních případů je tak vůbec nejvíc od začátku epidemie. Během soboty jich laboratoře potvrdily 319, do nedělního podvečera pak další 104. Celosvětově už onemocnělo 25 milionů lidí, šíření nákazy prudce zrychluje. Egypt bude usilovat o to, aby na českém cestovním semaforu zezelenal. V Praze o tom bude jednat egyptský ministr cestovního ruchu Chálid Ananí. Oblíbená destinace je zařazena mezi nebezpečné země, po návratu je nutný test, nebo karanténa. České cestovní kanceláře do Egypta od března nelétají. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.