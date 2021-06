Koronavirus ONLINE: Šíření epidemie opět zrychluje, mutace lambda a 160 případů za úterý v ČR

Vzhledem k šíření koronavirové varianty delta Vojtěch bude na čtvrtečním mimořádném jednání vlády požadovat schválení návrhu, aby lidé vracející se z veškerých dovolených museli před návratem do práce podstoupit test na covid-19. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové by se opatření mělo pravděpodobně týkat i návratu z pobytů v tuzemsku. V současné době se musejí lidé nechat otestovat při návratu z vybraných zahraničních destinací. Testy při návratu z dovolených by podle Vojtěchova návrhu měly být povinné i pro lidi, kteří jsou zatím očkovaní jen jednou dávkou vakcíny.

Testování ve školách začalo 12. dubna s návratem prvních skupin dětí z výuky na dálku zpět do lavic. Stát pro školy zajistil neinvazivní antigenní testy se samoodběrem z přední části nosu. Přesnější PCR testování si školy mohly zajistit samy. Ve školách se do 22. června podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) provedlo asi 11,5 milionu testů žáků a zaměstnanců, nákaza se potvrdila v 0,04 procenta případů.

Žáci základních a středních škol se na začátku září na koronavirus otestují preventivně třikrát. Testování začne 1. září, děti nastupující do prvních tříd základních škol se ale budou moci testovat až 2. září. Testy nakoupí Správa státních hmotných rezerv podle specifikace ministerstva zdravotnictví. V případě, že by se za sedm dnů potvrdilo víc než 25 případů covidu-19 na 100 000 obyvatel, následovalo by další kolo testování.