Koronavirus ONLINE: Silná chřipka a covid dohromady? Odborníci se děsí dvou epidemií naráz

Koalice Spolu a PirStan na tiskové konferenci po jedné ze schůzek povolebního vyjednávání okomentovaly i aktuální epidemickou situaci. „Náš anticovid tým, teď mohu mluvit za Spolu, pravidelně a to i na týdenní bázi, jasně komunikuje stran epidemie naše návrhy řešení. Tady není nová vláda ustanovená a rozhodnutá a plnou zodpovědnost nesou ti, co jsou stále ve vládě, ti kteří mají možnost rozhodovat. Ostatně připomeňme si výrok Andreje Babiše z března, že za epidemii plnou odpovědnost přejímá. A to bychom měli mít my i on stále na paměti,“ odvětila na dotaz Blesk Zprávy, co nyní koalice dělají pro voliče stran epidemie, předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová.