Koronavirus ONLINE: Šéf SZÚ po skandálu s očkováním končí. A skóre PES kleslo na čtyřku

Registrace na očkování proti covidu-19 začne v pátek 15. ledna v 08:00. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví do dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web crs.uzis.cz nebo telefonní linku 1221. S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři. Potřeba je k potvrzení registrace mobilní telefon. Jedná se i o možnosti registrace v lékárně.

Kdy jejich očkování začne, není přesně určeno, termíny si určí sama rezervační místa podle kapacit. Dohromady bude v první etapě očkováno asi 830.000 lidí, kromě seniorů nad 80 let a bydlících v domovech důchodců také všichni zdravotníci. Podle vakcinační strategie by se to mělo zvládnout za leden a únor.