Koronavirus ONLINE: Růst nakažených zase zrychlil. A delší intervaly v dávkách vakcín?

Dodávky vakcín by měly být v Evropské unii do proočkování 70 procent dospělého obyvatelstva distribuovány přísně podle počtu obyvatel jednotlivých zemí. Žádá o to premiér Andrej Babiš (ANO). ČTK to řekl v souvislosti s dnes zveřejněným dopisem pěti premiérů členských zemí EU, který je adresován šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Charlesu Michelovi. Vedle Babiše ho podepsali předsedové vlád Rakouska, Slovinska, Bulharska a Lotyšska.

Babiš poukazuje na zatím zcela nedostatečné a často i dost nepředvídatelné dodávky vakcín. „Jsem přesvědčen, že dokud nebudou dodávky dostatečné pro naočkování 70 procent dospělé populace, což je podle komise společný cíl EU, kterého bychom měli dosáhnout letos v červnu, dodávky by se měly distribuovat přísně podle počtu obyvatel a veškeré nadobjednávky členských států by měly být uspokojeny nejdříve ve druhém pololetí,“ uvedl.