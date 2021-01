Koronavirus ONLINE: Rušno kolem Blatného. A protest na Václaváku chtěl zpět děti do škol

„Bohužel i mezi zdravotníky se najdou jedinci, co odmítají očkovat,“ uvedl v nedělním hlášení Čau lidi premiér Andrej Babiš (ANO), za nepravdivé a „absurdní“ označil, že by v nemocnicích leželi pacienti kvůli vyšší úhradě. „Zdravotníci to požadují za nefér, až urážlivé,“upozornil premiér.

Babiš se pozastavil nad kapacitami nemocnic. „Není vůbec důvod žádat Německo,“ poznamenal. A vysvětloval, proč skončila polní nemocnice v Letňanech. Smlouva na ní prý byla „strašně drahá“. „A možná jste už zapomněli, že to bylo v čase, kdy jsme skutečně měli obavu a kdy jsme měli 8300 hospitalizovaných lidí, že nebudeme mít dostatek kapacity. Proto se to udělalo, teď to končí, protože zkrátka finančně je to neúnosné. A není to o tom, že by nebyli zdravotníci,“ tvrdí Babiš.

Opět promluvil o nedodržování vládních opatření. „Já vím, že pro všechny z nás je to těžká situace a že strašně moc lidí dodržuje opatření vlády a jsou naštvaní, že vláda nebo policie je nevymáhá dostatečně,“ tvrdí Babiš. „Jsou mezi námi samozřejmě lidi nebo podnikatelé, kteří naschvál nedodržují opatření. Já myslím, že ta opatření, která my jsme přijali, že apelujeme na občany, aby se nestýkali s nikým kromě své nejbližší rodiny, pokud to není nezbytně nutné a aby omezili pohyb… Je to stále stejné. Prosím vás, omezte kontakty, dávejte pozor na vaše nejbližší a omezte skutečně hlavně kontakty se staršími lidmi,“ vzkázal Babiš na facebooku.