Koronavirus ONLINE: Rusko bude uznávat i protilátky. A devátý případ omikronu v Česku

V Královéhradeckém kraji budou děti od pěti do 11 let proti covidu-19 očkovat pouze praktičtí lékaři pro děti a mládež. Rodiče proto nebudou muset své děti nikde registrovat jako v případě očkovacích míst, ale domluví se na očkování s jejich dětským lékařem. Centrální registraci dětí k očkování kraj neplánuje. Vlastní očkování dětí by v kraji mělo začít v lednu. ČTK to dnes řekl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.