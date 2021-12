Koronavirus ONLINE: Rodiče za očkováním dětí jeli přes půlku republiky. A rekordní dluh

Investice do komerčních nemovitostí v České republice letos přesáhnou dvě miliardy eur (zhruba 50,7 miliardy Kč). V tiskové zprávě to uvedla realitně-poradenská společnost CBRE. Podle její analýzy by se navzdory negativnímu dopadu koronaviru měl evropský trh komerčních nemovitostí dostat na předpandemické hodnoty do konce příštího roku.

Po období, kdy se střídala doba aktivity s náhlými přerušeními a následnou snahou o opětovné nastartování trhu, očekává generální ředitelka CBRE pro ČR Clare Sheilsová silný start, který se odrazí v investiční aktivitě. „Doufáme, že v roce 2022 již celková situace umožní konečně přejít od diskusí nad počty nově nakažených covidem-19 k zásadním tématům nastupující inflace a přechodu k uhlíkové neutralitě,“ uvedla.

Míra neobsazenosti kanceláří se v posledních dvou letech zvýšila a v současné době činí osm procent, zřejmě i pod vlivem koronaviru a širšího uplatnění práce z domova. CBRE ale v roce 2022 očekává mírné snížení podílu neobsazených kanceláří. Ve výstavbě je nyní v Česku zhruba 173.000 metrů čtverečních nových kancelářských ploch, z toho přibližně 85.000 metrů čtverečních má být dokončeno příští rok. Silnější poptávka a relativně nízká nabídka by podle CBRE měly zabránit dalšímu růstu míry neobsazenosti v následujících letech.