Koronavirus ONLINE: Riziko číhá i v Chorvatsku u moře, varuje Česko. A nával na plážích

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko hlásí 389 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 17 896 lidí, vyléčených je 12 698 a aktuálně nakažených je pak 4 809. Za čtvrtek přibylo 215 potvrzených případů. Slovinsko v noci znovu zařadilo Česko mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Ministerstvo zdravotnictví sice neupravilo seznam rizikových států, nicméně varuje před rizikovými regiony i v Chorvatsku. U moře je to Splitsko-dalmatská župa. Češi by se obecně na pobřeží měli zdržet návštěvy přeplněných barů, restaurací a diskoték. A hlava na hlavě byla v pátek na plážích v Británii. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.