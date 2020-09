Koronavirus ONLINE: Restaurace zavřou ve 22:00 už ve čtvrtek, oznámil Prymula. Omezí i sportovní akce

Ve Spojených státech zemřelo více než 200.000 lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to z aktuální statistiky zveřejněné na internetových stránkách Univerzity Johnse Hopkinse, která se vývojem pandemie covidu-19 dlouhodobě zabývá.

Spojené státy jsou co do počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo 6,86 milionu lidí, z nich 200.005 zemřelo.