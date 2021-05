Koronavirus ONLINE: Restaurace od 14. června, nastínil Babiš. Očkování 35+ již od půlnoci

Restaurace by se mohly otevřít 14. června. Je to součástí dlouhodobé strategie, kterou na návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v pondělí projedná vládní rada pro zdravotní rizika a posléze vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) to uvedl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Návrh dále například předpokládá, že po návratu z dovolených by se měli lidé nechat otestovat na koronavirus.

Od konce května by navrhovaný plán povolil otevření amatérských sportovních soutěží, bez omezení by mohly být otevřené zoologické a botanické zahrady. S testováním by bylo možné jezdit na školy v přírodě.

„Zrychlujeme a směřujeme k tomu, abychom od 1. června otevřeli poslední věkovou kategorii 16-29 let, doufejme, že to tak vyjde,“ přiblížil premiér ambice očkovací kampaně.