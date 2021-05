Koronavirus ONLINE: Restaurace od 14.6. v den narozenin Moniky, věří Babiš. Očkování 35+ je tu

Otevřou restaurace na narozeniny Moniky Babišové? Náhoda, říká premiér

Babiš ohledně dalšího plánu rozvolnění na CNN Prima News poznamenal: "14.6., paní Svrčinová (hlavní hygienička - pozn. red.), co říká? Otevírá restaurace vevnitř. 14. června. To je pondělí, to má moje žena narozeniny dokonce, ale je to náhoda. I fitka."

V televizi listoval dalšími tabulkami s plány na rozvolnění, které však ještě vláda neschválila. "Mám tady září i říjen," díval se Babiš na další výhledy. "My musíme být opatrní, vzpomeňme si na oslavu TOP 09 a ODS minulý červen na Karlově mostě, jak všichni slavili. My jsme moc neslavili. To léto jsme nezvládli a toto léto musíme zvládnout. Už nemůžeme dopustit to, co se stalo minulý rok, takže já myslím, že jsme obezřetní, jsme opatrní. Všichni musí být opatrní a nesmíme zapomenout, já jsem se ráno díval na televizi, v Argentině je úplná katastrofa, brazilská mutace, takže naše planeta se toho nezbavila. Indie problém. Takže buďme opatrní," vzkázal Babiš.

"Málokerý člen vlády si dovolí jít proti hlavní hygieničce, takže je to všechno na papíře, reagujeme rychle, reagujeme flexibilně, vypadá to skvěle, vracíme se do normálu, ta teďka to nesmíme pokazit," dodal Babiš.