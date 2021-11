Koronavirus ONLINE: Rekordních 25 864 případů za úterý. Velké akce vypne i severní Morava

Nová vláda by se podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) měla kromě kompenzací věnovat i oživení zasažených odvětví. Za správné svaz považuje výrazné zvýšení kontrol stávajících protiepidemických opatření. Jejich současný počet je nedostatečný. Budoucí kabinet by měl také s profesními svazy pracovat na větší motivaci k očkování, měl by ho co nejvíce zjednodušit. ČTK to dnes řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

„Plně souhlasím s výrazným navýšením kontrol, není možné, aby naprostá většina podnikatelů pravidla dodržovala a byli kvůli tomu v nevýhodě oproti těm, kteří pravidla ignorují a ještě se tím veřejně chlubí,“ uvedl Prouza. V současnosti prováděných zhruba 20 kontrol denně v celé zemi je podle něj naprosto nedostatečných. Upozornil také na to, že v mnoha zemích je nárok na kompenzace provázán s dodržováním nařízení, což velmi pomáhá s jejich respektováním. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v pondělí ČTK řekl, že stát podnikatelům, kteří opatření bojkotují, podporu neposkytne.