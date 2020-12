Koronavirus ONLINE: Rekordních 16 329 případů za den v ČR, PES na pětce a Babiš bez respirátoru

Cesty do Saska budou komplikovanější i pro Čechy, tady jsou podrobnosti k novince platné od čtvrtka. Pro nově příchozí bude povinná nejen dosavadní domácí karanténa, ale také test na koronavirus. Podle agentury DPA o tom informovalo saské ministerstvo zdravotnictví. Spolková země hraničící s Českem momentálně představuje ohnisko nákazy v celém Německu.

Lidé z rizikových oblastí, kam kromě ČR spadá mimo jiné i Polsko, se při vstupu do Saska budou moci prokázat nanejvýš 24 hodin starým negativním testem na koronavirus. Absolvovat test bude možné již při vstupu do Saska či poté v samotné zemi, a to nejpozději do 48 hodin od překročení hranice. Náklady ponesou sami testovaní.

Saská vláda již dříve zavedla povinnou desetidenní karanténu pro všechny nově příchozí z rizikových oblastí. Pendleři dojíždějící do Saska ze sousedních zemí za prací či studiem se budou muset pravidelně a na vlastní náklady testovat nejméně dvakrát týdně. Toto opatření má platit od 11. ledna.