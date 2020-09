Koronavirus ONLINE: Rekordních 1447 případů za den v Česku, Němci jsou na tom o moc lépe

V Pardubickém kraji od pátku do čtvrtečního odpoledne stoupl počet lidí nakažených koronavirem o 156. Nemocných tak bylo aktuálně 486 osob. Vyplývá to z údajů krajské hygieny. Dnešní statistika nebyla do 19:30 k dispozici. Od začátku epidemie se nákaza prokázala u 1116 lidí.

Tři okresy ze čtyř v Pardubickém kraji jsou nově na republikovém semaforu zelené, v regionech je stupeň pohotovosti, který už platí ve 40 okresech v ČR místo dosavadních deseti. Chrudim zůstává bez barevného označení.