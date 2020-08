Koronavirus ONLINE: Rekordní počet aktivních případů v ČR. A zavřená škola ve Frýdlantu zná výsledky

V úterý začne ve školách v Česku nový školní rok, a to s přísnějšími hygienickými pravidly proti šíření koronaviru. Do lavic by mělo usednout 107 800 prvňáčků. Celkem by do základních a středních škol mělo přijít 1,4 milionu žáků. Kvůli demografickému vývoji jich je proti loňsku asi o 18 200 méně. Některé školy už oznámily, že se 1. září kvůli karanténě neotevřou a výuka začne na dálku. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je takových škol do deseti.

Zavřené zůstanou například dvě základní školy ve Zlínském kraji kvůli covidu-19 mezi zaměstnanci. Podle médií neotevře ani sportovní gymnázium v Kladně či základní škola v Pečkách na Kolínsku. K zahájení školního roku si Plaga vybral Masarykovu základní školu v Újezdu nad Lesy v Praze 9.