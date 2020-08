Koronavirus ONLINE: Rekordní počet aktivních případů v ČR a problém na severu Moravy

Velké tuzemské cestovní kanceláře (CK) ruší zářijové zájezdy do exotických destinací, které zatím Česká republika nezařadila na seznam bezpečných zemí. Není do nich tak možné cestovat bez omezení. Rušení cest se týká především Egypta a Turecka zhruba do poloviny září. CK klientům nabízejí možnost změny destinace, termínu či vystavení poukazu na uhrazenou částku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK.

V případě, že klient nebude chtít žádnou z alternativ využít, CK je povinna mu vrátit peníze. Zákon na zmírnění dopadů pandemie na cestovní ruch, tzv. lex voucher se totiž týká zrušených cest s plánovaným odjezdem do 31. srpna. Na rušení zájezdů do Egypta v pátek v pořadu Hlavní zprávy upozornila CNN Prima News.