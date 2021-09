Koronavirus ONLINE: Rakousko hlásí nejhorší data od konce dubna, epidemie sílí i v Česku

Moravská Nová Ves na Břeclavsku zasažená červnovým tornádem částečně opravila jednu ze dvou budov základní školy, dnes tam začaly po prázdninách chodit některé děti. V obci zůstali prvňáci, druháci a páťáci, zbylé ročníky dojíždějí do Dolních Bojanovic a Břeclavi. ČTK to řekla ředitelka školy Hana Grossmannová. Podle ní by opravy dalších prostor poškozené školy měly trvat při optimistické variantě několik týdnů.

Dopravu zajišťuje škola. Kromě toho otestovala všechny žáky s výjimkou prvňáků na koronavirus. „Zatím nemám informaci o tom, že by byl někdo pozitivní. Prvňáky otestujeme až další den, protože dnes bylo jejich vítání,“ řekla ředitelka.

Podle ní se děti do školy těšily. „Přece jen po roce covidu, kdy spolu nebyly, se na sebe těší. Někdo bere jízdu do jiné obce jako výlet. Navíc některé děti nemají ještě v pořádku poškozené domy, tak budou rády, že změní prostředí,“ dodala Grossmannová.