Koronavirus ONLINE: Radost ze zahrádek kazí déšť. A Rážová povede epidemiologii v Motole

Pražský magistrát prodlouží do konce června příštího roku pronájem čtyř hotelových zařízení, která začal loni v době vypuknutí pandemie koronaviru využívat pro ubytování lidí bez domova. Dnes o tom rozhodli radní. Podle radního Adama Zábranského (Piráti) vyjde pronájem do konce roku na 16,5 milionu korun a pro následný půlrok to bude obdobné. Město bude s bezdomovci, kterých je podle Zábranského v zařízeních nyní ubytováno 174, nadále pracovat a snažit se jim pomoci vrátit se do běžného života.