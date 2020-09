Koronavirus ONLINE: Prymula hájil nouzový stav. Lídři stran se o něm přou v Blesku

Předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi podle jeho slov v otázce nouzového stavu vadí, že premiér Andrej Babiš (ANO) ani ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nedokáží říct, jaká opatření přesně mají za nouzového stavu v plánu. "Taková opatření musí být odůvodněná a podložená daty a to se v tuto chvíli neděje," řekl a zmínil dřívější rozsudek soudu.

Premiér Andrej Babiš se na to ale rozhohnil. Podle něj Prymula ráno ve Sněmovně vše vysvětlil. To, že ani vláda sama přesně neví k čemu nouzový zákon bude kritizoval i předseda ODS Petr Fiala. "My to máme až ve 13 hodin prosím vás, kvůli vám jsme to posunuli," hájil se Babiš.