Koronavirus ONLINE: Prymula dostal od Babiše „přes prsty“. A nouzový stav chce na 30 dní

Nouzový stav, který chce vláda vyhlásit od pondělka, bude podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) platit měsíc. Ministr doufá v to, že chystaná dvoutýdenní opatření do té doby dostatečně zpomalí šíření koronaviru. Řekl to dnes poslancům.

„Nouzový stav skončí za měsíc a já věřím, že ho skutečně nebude nutné prodlužovat, protože pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně neúspěch byl,“ prohlásil Prymula. Nouzový stav může vyhlásit vláda nejdéle na měsíc. Případné prodloužení nouzového stavu by musela schválit Sněmovna.