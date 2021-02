Koronavirus ONLINE: První smrt spojená s vakcínou v Česku? Lékový ústav má podezření

Panel expertů WHO doporučil používat vakcínu firmy AstraZeneca proti covidu-19. Učinil tak přes pochyby o její účinnosti proti jihoafrické mutaci.

Strategická poradní skupina expertů WHO pro imunizaci (SAGE) uvedla, že výhody vakcíny převažují nad možnými riziky. Preparát by proto měl být doporučen k širokému užití, a to také u lidí nad 65 let. Jako vhodný interval mezi první a druhou dávkou vakcíny stanovila skupina dobu osmi až dvanácti týdnů.