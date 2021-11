Koronavirus ONLINE: První případ nové varianty i v ČR? A 20 315 nových případů za pátek

Češi vracející se do Česka z pobytu v některých jihoafrických zemích budou muset ode dneška po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Opatření, které schválila v pátek česká vláda, se týká i občanů zemí Evropské unie. Důvodem je nová potenciálně riziková varianta koronaviru. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v Česku mají vstup do země zakázaný.