Koronavirus ONLINE: Protilátky od lam jako naděje. A Slováci mají přes 1000 nakažených za den

Na Vysočině znovu začaly taneční kurzy pro středoškoláky. Někde evidují větší zájem navzdory tomu, že loňské kurzy omezila opatření proti koronaviru. Po jejich uvolnění se někde závěrečné věnečky konaly netradičně i v létě. ČTK to řekli zástupci oslovených tanečních škol a organizátorů kurzů.

Třebíčské taneční studio Starstep, které pořádá taneční od roku 2010, loňské kurzy úplně zrušilo. „V září jsme měli tři lekce a najednou se to zastavilo s tím, že to bude na 14 dní. Tak jsme studentům řekli, že se jim za 14 dní ozveme, jak to bude vypadat. Nakonec se to všechno otevřelo až v květnu, navíc to byly omezené akce, takže jsme řekli, že začneme v září znovu,“ řekla za studio Jana Fenčáková. S obavami vypsali i nový kurz pro další zájemce. „A o ten teda byl veliký zájem, normálně máme asi okolo 300 nebo 350 dětí a letos máme o stovku víc,“ řekla Fenčáková.

Účastníci kurzů musejí mít před hodinami potvrzení o negativním testu na covid-19, prodělané nemoci nebo o očkování. Podle Fenčákové je očkovaná asi třetina účastníků. Z obavy před šířením nákazy studio zrušilo takzvané prodloužené, které obvykle pořádalo v polovině kurzu. „Jenže jsme se báli toho, že uděláme prodlouženou, kam přijde 300 rodičů a bude tam jeden dva nakažení a zavřou nám kurz kvůli karanténě, takže jsme se rozhodli, že zůstaneme jen v homogenních skupinách,“ řekla Fenčáková.